Рада розгляне "деолігархічний пакет" цього тижня
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на трансляція погоджувальної ради парламенту 20 вересня
Погоджувальна рада узгодила порядок денний на поточний тиждень - зокрема, включила до нього законопроєкти про деолігархізацію і "податковий".
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію фракції "Слуга народу" включити до порядку денного цього тижня законопроєкти №5599 та №5600 - і її підтримали.
Разумков також зауважив, що 17 вересня на комітеті розглянули "антиолігархічний" законопроєкт №5599. Але комітет не запросив ні авторів правок, ні надав таблиці.
"Якось це відбулося під грифом великої таємності. … Я звертаюся до керівництва апарату: розберіться, будь ласка, як так відпрацював секретаріат.
І коли пан голова комітету буде виступати, я хотів би, щоб він також дав інформацію, як так у нас відбувається розгляд законопроєктів, які мають важливі питання і для суспільства, і Верховної Ради, і майбутнього держави", - заявив він.
Також парламент вирішив запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на годину запитань до уряду у п'ятницю, 24 вересня.
Спершу Разумков, який вів засідання онлайн через свій COVID, сказав, що пропозиції всіх депутатських фракцій Верховної Ради, які незадоволені з порядком денним, надійшли надо пізно.
"У нас сьогодні трохи дивна ситуація, оскільки всі фракції одночасно стали незгодні з тим порядком денним, надіслали свої пропозиції зранку. Хтось надіслав із пропозиціями, хтось, як "Слуга народу", лише лист про те, що вони не погоджуються. Написали, що є вкладення, але не додали його до листа. Я все-таки хотів би його побачити", - сказав Разумков.
Він наголосив, що такі ситуації трапляються досить рідко. Зазвичай голови комітетів подають пропозиції до порядку денного.
За регламентом, пропозиції до розгляду на погоджувальній подаються не пізніше, ніж за 4 дні до проведення чергового засідання. "Усі пропозиції, які сьогодні надійшли, вони не відповідають цій нормі регламенту", - сказав спікер.
"Якщо нас не влаштовує той формат, який є сьогодні, то, думаю, що з наступного тижня, як це передбачає погоджувальна рада, ми збиратимемо всі пропозиції всіх фракцій, будемо сідати, обговорювати, щодо кожної з них голосувати, ухвалювати відповідні рішення, як це передбачає регламент", - сказав Разумков.
"І якщо всі прямо не погоджуються з таким форматом роботи і ми йдемо в такий спосіб, то ми підемо в пропорції: хто скільки законопроєктів подає, від кількості народних депутатів, які представляють ту чи іншу фракцію", - додав він.
З наступного тижня спікер пропонує змінити підхід - і передбачає, що погоджувальна рада "збільшиться".
"Ми з вами зберемося цього тижня, якщо я повернуся, або на настпному, проговоримо новий формат роботи погоджувальної ради. Тому що я побачив, що сьогодні всі висловили своє занепокоєння і невдоволення тим форматом, яким ми працювали 2 роки. Погоджують - будемо змінювати і виходити на більш демократичні принципи", - підсумував Разумков.
Читайте також: В Україні запровадять покарання за сексизм у рекламі. Рада ухвалила законопроєкт
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Трюдо після мітингу пожбурили гравієм
- ФОТО Україна та Молдова погодили оновлення угоди про ЗВТ
- ВІДЕО Меркель обговорювала з Путіним Nord Stream 2 і домовленості зі США
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі