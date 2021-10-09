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В Україні запровадять покарання за сексизм у рекламі. Рада ухвалила законопроєкт

Закон набуде чинності через три місяці після його опублікування
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який забороняє сексизм та запроваджує відповідальність за дискримінацію жінок і чоловіків у рекламі.
В Україні запровадять покарання за сексизм у рекламі. Рада ухвалила законопроєкт Фото: president.gov.ua

Законопроєкт №3427 підтримали 307 народних депутатів, повідомляє "Громадське".

В Україні вже існує відповідальність за дискримінацію в рекламі, зокрема і за ознакою статі. Водночас у законі "Про рекламу" конкретно не прописано, що саме означає дискримінація за ознакою статі.

Тож депутати підтримали введення до закону понять "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі".

У рекламі заборонять показувати будь-яку перевагу однієї статі над іншою, стереотипні ролі чоловіка й жінки, насильство за ознакою статі, тіло людини лише як сексуальний об'єкт. Також заборонять рекламу з натяками (слова, звуки, зображення) на секс, якщо він не стосується рекламованого продукту.

У разі використання дискримінації рекламодавець має сплатити штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (60 тисяч грн). У законопроєкті до першого читання також передбачалось покарання за повторне порушення закону, однак у документі до 2-го читання цей пункт прибрали.

Якщо вартість реклами не вдається встановити, то рекламодавця можуть оштрафувати до 1 700 грн. Публічне спростування дискримінаційної реклами може відбуватися добровільно або за рішенням суду.

Закон набуде чинності через три місяці після його опублікування.

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10 09 2021 17:18
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