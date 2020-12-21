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Разумков: Для боротьби з неперсональним голосуванням в парламенті плануємо посилити відповідальність

Також у залі ВР хочуть встановити білше камер
Для боротьби з неперсональним голосуванням в залі пленарних засідань парламенту з'явиться більше камер відеоспостереження, а також буде розроблений законопроект щодо посилення відповідальності за "кнопкодавство", заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.
Разумков: Для боротьби з неперсональним голосуванням в парламенті плануємо посилити відповідальність Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як повідомив Разумков в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24", пише "Інтерфакс-Україна" з ініціативи депутатських фракцій і груп він збирав нараду щодо можливого факту неперсонального голосування на пленарному засіданні Верховної Ради 17 грудня.

"Ми вийшли із загальною позицією, яка полягає в наступному: поставимо додаткові камери в залі; зменшимо можливість, звідки можна буде голосувати, - з дуже зручних для таких явищ місць", - повідомив голова Ради.

Крім того, Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради спільно з Апаратом повинні розробити законопроект, що передбачає посилення відповідальності за неперсональне голосування.

"З одного боку - кримінальна відповідальність, з іншого - фінансова. Як показує практика, депутати також переживають за свої заробітні плати", - додав Разумков.

За його словами, раніше неперсональне голосування було в парламенті постійною практикою, у Верховній Раді IX скликання - це виняток.

"Але якщо виключення з'являється, з ним треба боротися, щоб воно не стало практикою", - зазначив Разумков.

Він також зазначив, що є "простий спосіб" остаточно побороти "кнопкодавство" - встановити систему для голосування, яка буде працювати на основі біометричних даних народних депутатів, як приклад, за відбитком пальця або долоні. При цьому Разумков наголосив, що така система досить дорога, і в умовах COVID-19 закладати на неї кошти недоречно.

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21 12 2020 10:13
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