Разумков: Для боротьби з неперсональним голосуванням в парламенті плануємо посилити відповідальність

Для боротьби з неперсональним голосуванням в залі пленарних засідань парламенту з'явиться більше камер відеоспостереження, а також буде розроблений законопроект щодо посилення відповідальності за "кнопкодавство", заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Як повідомив Разумков в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24", пише "Інтерфакс-Україна" з ініціативи депутатських фракцій і груп він збирав нараду щодо можливого факту неперсонального голосування на пленарному засіданні Верховної Ради 17 грудня.

"Ми вийшли із загальною позицією, яка полягає в наступному: поставимо додаткові камери в залі; зменшимо можливість, звідки можна буде голосувати, - з дуже зручних для таких явищ місць", - повідомив голова Ради.

Крім того, Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради спільно з Апаратом повинні розробити законопроект, що передбачає посилення відповідальності за неперсональне голосування.

"З одного боку - кримінальна відповідальність, з іншого - фінансова. Як показує практика, депутати також переживають за свої заробітні плати", - додав Разумков.

За його словами, раніше неперсональне голосування було в парламенті постійною практикою, у Верховній Раді IX скликання - це виняток.

"Але якщо виключення з'являється, з ним треба боротися, щоб воно не стало практикою", - зазначив Разумков.

Він також зазначив, що є "простий спосіб" остаточно побороти "кнопкодавство" - встановити систему для голосування, яка буде працювати на основі біометричних даних народних депутатів, як приклад, за відбитком пальця або долоні. При цьому Разумков наголосив, що така система досить дорога, і в умовах COVID-19 закладати на неї кошти недоречно.