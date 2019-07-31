Разумков говоритиме в Раді українською, але повністю не перейде
"Обов'язково (говоритиму в Раді українською – ред.). Виключно українською, напевно, не буду ніколи говорити, тому що у нас людина має право говорити і російською, і українською, і англійською. А деякі наші колеги говорять і на семи мовах", - розповів Разумков, інформує УП.
Також додав: "Говорити виключно на одній мові буде неправильно, неефективно і некоректно. Але якщо ми говоримо про офіційну частину мого життя, то коли я буду народним депутатом, то буду використовувати українську мову, тому що це вимога закону".
Раніше повідомлялося, що новообрані народні депутати від партії "Слуга народу" наступний тиждень проведуть у Трускавці, на навчальних курсах для майбутніх парламентаріїв.
Новообраним депутатам упродовж тижня з 8:30 до 21:30 читатимуть лекції професори Київської школи економіки та визнані на ринку праці фахівці. Також студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх.
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