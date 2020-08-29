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Реальна зарплата в Україні зросла на 5% - Держстат

Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників в липні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем роком раніше спостерігалося в Миколаївській, Херсонській і Кіровоградській областях
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в липні 2020 року в порівнянні з попереднім місяцем зросла на 2%, а в річному вимірі (до липня 2019 року) - на 7,6%, становивши 11,804 тис грн.
Реальна зарплата в Україні зросла на 5% - Держстат Фото: rian.com.ua

Реальна заробітна плата в Україні в липні 2020 року порівняно з липнем 2019 року збільшилася на 5,1%.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, зазначає "Економічна правда".

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в липні 2020 року в порівнянні з попереднім місяцем зросла на 2%, а в річному вимірі (до липня 2019 року) - на 7,6%, становивши 11,804 тис грн.

У червні поточного року вона становила 11,579 тис грн, травні - 10,542 тис грн, квітні - 10,43 тис грн, березні - 11,446 тис грн, лютому - 10,847 тис грн, січні - 10,727 тис грн.

Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників в липні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем роком раніше спостерігалося в Миколаївській (на 13,6%), Херсонській (на 13,1%) і Кіровоградській (на 12,6%) областях.

Найвищий рівень зарплат в минулому місяці спостерігався в Києві (17,053 тис грн), найнижчий - в Чернівецькій області (9,322 тис грн).

Нагадаємо, що Зеленський хоче тричі підвищити мінімалку за півтора роки

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29 08 2020 10:53
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