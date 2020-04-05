Регіони з найвищою захворюваністю на COVID-19 відправлять на локальний карантин
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на позачерговому засіданні уряду 4 травня, передає "Громадське".
"Хочемо запропонувати критерій адаптивного карантину. У нас є деякі області — Чернівецька, Івано-Франківська, де дуже високий рівень захворюваності. Ми не можемо собі дозволити там відкриття таке ж, як у інших областях, і ми вважаємо, що треба вводити механізм адаптивного карантину, якщо десь ми відкриваємо більшу палітру засобів торгівлі, то десь – це буде менше", — пояснив він.
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, зараз комісії з питань техногенної й екологічної надзвичайної ситуації в Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській областях і в Києві повинні детально вивчити епідеміологічну ситуацію і після 11 травня ухвалювати відповідні рішення.
Він наголосив, що після ухвалення рішення про адаптивний карантин відповідальність за сплеск хвороби у певних регіонах буде нести місцева влада.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало.
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