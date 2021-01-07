НОВИНИЄвропейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що поки не може рекомендувати використання вакцин різних виробників для першої і другої дози.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Регулятор ЄС поки не рекомендує комбінувати різні види вакцин
В даний час EMA не може дати рекомендації щодо використання різних вакцин проти COVID-19 для 2 доз. Проміжні результати досліджень в Іспанії, Німеччині та Британії ї демонструють хорошу імунну відповідь та відсутність проблем із безпекою
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда".
"В даний час EMA не може дати рекомендації щодо використання різних вакцин проти COVID-19 для 2 доз. Проміжні результати досліджень в Іспанії, Німеччині та Британії ї демонструють хорошу імунну відповідь та відсутність проблем із безпекою. Більше даних чекаємо найближчим часом. EMA переглядає дані, коли вони стають доступними" - йдеться у Twitter EMA.
Раніше повідомлялося, що дослідження у Британії довело, що поєднання різних вакцин від коронавірусу для першої і другої дози забезпечує гарний захист від коронавірусу.
У рамках дослідження Com-Cov порівняли ефект після двох доз вакцин Pfizer, AstraZeneca, або поєднання цих вакцин. Дослідження проводилося серед 850 волонтерів віком від 50 років.
Нагадаємо, деякі країни, зокрема Німеччина, Іспанія та Франція, вже застосовують мРНК-вакцини для щеплення другою дозою після запровадження вікових обмежень щодо вакцини AstraZeneca. У тому числі так отримала щеплення Ангела Меркель - другу дозу їй вкололи вакциною Moderna.
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01 07 2021 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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