Резніков залишиться міністром оборони України – The Guardian
По словам британського видання The Guardian, на запитання чи збирається міністр залишитися міністром оборони найближчими місяцями, Резніков відповів: "Так, це було рішення мого президента".
Про це пише The Guardian.
Посада Резнікова - одна з найвідоміших в міжнародному масштабі. І вона стала предметом інтенсивних спекуляцій після того, як з’ясувалося, що міністерство оборони платило вдвічі або втричі дорожче, ніж у супермаркеті для забезпечення військ на передовій.
Вчора ми повідомляли, що Резніков розповів про нові звільнення і призначення у Міноборони.