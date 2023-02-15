Резніков залишиться міністром оборони України – The Guardian

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський попросив його залишитись на своїй посаді.

По словам британського видання The Guardian, на запитання чи збирається міністр залишитися міністром оборони найближчими місяцями, Резніков відповів: "Так, це було рішення мого президента".

Про це пише The Guardian.

Посада Резнікова - одна з найвідоміших в міжнародному масштабі. І вона стала предметом інтенсивних спекуляцій після того, як з’ясувалося, що міністерство оборони платило вдвічі або втричі дорожче, ніж у супермаркеті для забезпечення військ на передовій.

Вчора ми повідомляли, що Резніков розповів про нові звільнення і призначення у Міноборони.