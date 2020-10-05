Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 10 травня Незважаючи на послаблення карантину з 11 травня, очільник МОЗ закликав дотримуватися протиепідемічних заходів: носити маски, користуватися антисептиками та дослухатися до порад міністерства

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій (89), Львівській (54) та Рівненській областях (49).

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Україні за минулу добу зафіксовано 522 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 30 у дітей та 110 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 134 особи. Одужала за добу 151 особа, померли 15 осіб.

За останню добу проведено 7301 тестування методом ПЛР.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій (89), Львівській (54) та Рівненській областях (49).

Загалом заповненість лікарняних ліжок в Україні наразі не перевищує 15%.

Незважаючи на послаблення карантину з 11 травня, очільник МОЗ закликав дотримуватися протиепідемічних заходів: носити маски, користуватися антисептиками та дослухатися до порад міністерства.

Рішення про фінансування Інституту молекулярної біології та генетики НАН України прийнято на засіданні РНБО та введено в дію 13 березня 2020 року. Відповідно до цього рішення було здійснено фінансування інституту для виготовлення ПЛР-тестів. Згідно з рішенням Кабміну, основним виконавцем визначено Мінфін. МОЗ постійно співпрацює з інститутом та надає допомогу щодо експертиз тест-систем.

Наразі українські лабораторії користуються тест-системами для ПЛР-досліджень не лише іноземного, а й вітчизняного виробництва. Також МОЗ веде переговори з українськими виробниками засобів індивідуального захисту для налагодження виготовлення в Україні захисних костюмів, респіраторів максимальної кількості. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ Читайте також: В ЄС домовилися про умови роботи фінансового інструменту підтримки для боротьби з коронавірусом

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