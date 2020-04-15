Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 15 квітня
Говорити про скасування карантину ще рано, а Христове Воскресіння краще відсвяткувати вдома.
Приріст підтверджених випадків COVID-19 за цю добу у порівнянні з минулою становить 11,2%.
Влада забезпечила телевізійні та онлайн-трансляції церковних служінь на честь Великодня для безпечного святкування вдома.
Україні вдалось залучити 135 млн дол. від Світового банку, 35 млн дол. з них підуть на боротьбу з COVID-19 (20 млн дол. на закупівлю медичного обладнання та 15 млн дол. на додаткове фінансування медичних закладів).
Станом на 14 квітня радіаційний фон у місті Києві та Київській, Житомирській областях після пожежі у зоні відчуження ЧАЕС складає 0,11 мікрорентген на годину, що є в межах норми. Але людям з хронічними захворюваннями легень або серцево-судинними захворюваннями рекомендовано не виходити на вулицю зранку, коли концентрація небезпечних часток найбільша, а також робити вологе прибирання та пити більше води.
Наразі в Україні є близько 200 тисяч ПЛР-тестів, їхні запаси постійно поповнюються. Україна закуповує їх у Китаї та Південній Кореї, а також виробляє власні ПЛР-тести.
В Україні нині є 2 тисячі апаратів ШВЛ у 242 лікарнях першої хвилі та закуповуються додаткові. Є домовленість з Європейським інвестиційним банком щодо використання кредитних коштів для закупівлі 838 апаратів ШВЛ. Планується українське виробництво апаратів ШВЛ.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
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