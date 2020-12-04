НОВИНИМіністерство охорони здоров'я України провело брифінг щодо ситуації з коронавірусом в Україні та повідомило про результати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу МОЗ за 12 квітня
Міністерство охорони здоров'я України інформує
Фото: МОЗ
- Наразі в Україні госпіталізовано 1100 осіб з коронавірусною хворобою. На апараті штучної вентиляції легень перебуває 54 особи, з них жодної дитини.
- За віковими групами частіше на COVID-19 хворіють особи у віці 50-59 років (21,7%), 40-49 років (20,5%) та 30-39 років (17,4%).
- За статевою структурою на коронавірусну хворобу більше страждають жінки (54%).
- Кількість апаратів ШВЛ, які сьогодні використано для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою, не перевищує 10% від усіх апаратів, підготовлених для надання медичної допомоги.
- На сьогодні одужало 89 осіб, серед них 7 медпрацівників, які раніше захворіли на COVID-19. Померло 83 особи. Показник одужання в Україні вже другий день перевищує кількість померлих від COVID-19.
- Випадки смертей зареєстровано у 18 областях України. У віковій групі померлих переважають особи від 50 років і старші (85,5%).
- 82% померлих мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. У деяких осіб ці захворювання були поєднані.
- Коронавірусна інфекція зареєстрована в усіх областях України. Найбільшу кількість хворих за добу виявлено у Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях та м. Києві.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
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