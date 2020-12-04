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Результати брифінгу МОЗ за 12 квітня

Міністерство охорони здоров'я України інформує
Міністерство охорони здоров'я України провело брифінг щодо ситуації з коронавірусом в Україні та повідомило про результати.
Результати брифінгу МОЗ за 12 квітня Фото: МОЗ
  • Наразі в Україні госпіталізовано 1100 осіб з коронавірусною хворобою. На апараті штучної вентиляції легень перебуває 54 особи, з них жодної дитини.
  • За віковими групами частіше на COVID-19 хворіють особи у віці 50-59 років (21,7%), 40-49 років (20,5%) та 30-39 років (17,4%).
  • За статевою структурою на коронавірусну хворобу більше страждають жінки (54%).
  • Кількість апаратів ШВЛ, які сьогодні використано для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою, не перевищує 10% від усіх апаратів, підготовлених для надання медичної допомоги.
  • На сьогодні одужало 89 осіб, серед них 7 медпрацівників, які раніше захворіли на COVID-19. Померло 83 особи. Показник одужання в Україні вже другий день перевищує кількість померлих від COVID-19.
  • Випадки смертей зареєстровано у 18 областях України. У віковій групі померлих переважають особи від 50 років і старші (85,5%).
  • 82% померлих мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. У деяких осіб ці захворювання були поєднані.
  • Коронавірусна інфекція зареєстрована в усіх областях України. Найбільшу кількість хворих за добу виявлено у Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях та м. Києві.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

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12 04 2020 14:00
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