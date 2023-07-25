Німецький виробник озброєнь Rheinmetall надасть ЗСУ 2 комплекси протиповітряної оборони Skynex.

Про це повідомляє прес-служба компанії Rheinmetall.

"У другій половині 2023 року в Україну надійдуть два новітні зенітно-ракетні комплекси Skynex, що включають у себе боєприпаси повітряного вибуху. Системи Skynex будуть встановлені на нових військових вантажівках Rheinmetall HX 8x8", - йдеться на сайті.

Skynex це зенітна самохідна установка 35 мм, яку розробила і виробляє компанія Rheinmetall. Була представлена в листопаді 2021 року. Skynex є колісною зенітною самохідною установкою, обладнаною нарізною автоматичною гарматою Oerlikon Mk3 під снаряди 35 мм AHEAD. Основним призначенням комплексу є прикриття військових баз, об'єктів інфраструктури, аеродромів від різного роду авіації противника, БПЛА і крилатих ракет.