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Річард Бренсон відвідав Гостомель

Мільярдер цікавився відновленням потужностей аеродрому у місті
Британський мільярдер та власник космічної компанії Virgin Galactic Річард Бренсон відвідав Гостомель на Київщині.
Річард Бренсон відвідав Гостомель Фото: Тарас Думенко

Бренсон підтримує Україну ще до початку повномасштабного вторгнення.

Під час візиту у звільнений Гостомель британський мільярдер цікавився аеродромом підприємства "Антонов" та можливостями його відновлення. Представники "Укроборонпрому" та "Антонова" розповіли про перспективи і наявні проєкти реконструкції.

 

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29 06 2022 14:34
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