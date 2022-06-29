Британський мільярдер та власник космічної компанії Virgin Galactic Річард Бренсон відвідав Гостомель на Київщині.

Бренсон підтримує Україну ще до початку повномасштабного вторгнення.

Під час візиту у звільнений Гостомель британський мільярдер цікавився аеродромом підприємства "Антонов" та можливостями його відновлення. Представники "Укроборонпрому" та "Антонова" розповіли про перспективи і наявні проєкти реконструкції.