ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИБританський мільярдер та власник космічної компанії Virgin Galactic Річард Бренсон відвідав Гостомель на Київщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Річард Бренсон відвідав Гостомель
Мільярдер цікавився відновленням потужностей аеродрому у місті
Фото: Тарас Думенко
Бренсон підтримує Україну ще до початку повномасштабного вторгнення.
Під час візиту у звільнений Гостомель британський мільярдер цікавився аеродромом підприємства "Антонов" та можливостями його відновлення. Представники "Укроборонпрому" та "Антонова" розповіли про перспективи і наявні проєкти реконструкції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 06 2022 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Китайський зонд показав знімки всього Марсу
- ФОТО Космічний зонд BepiColombo зробив нову світлину Меркурія
- ФОТО Південна Корея запустила власну космічну ракету
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин