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Річкові перевезення мають зрости втричі - Криклій

Криклій також заявив, що 2020 році буде відремонтовано 4 шлюзи для забезпечення безпеки судноплавства
"Розвиток річкових перевезень дозволить розвантажити дороги та захистити їх від руйнування, а також сприятиме створенню нових робочих місць за рахунок збільшення замовлень для українських суднобудівельних компаній", - зазначив міністр.
Річкові перевезення мають зрости втричі - Криклій Владислав Криклій Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Міністерство інфраструктури планує збільшити об’єм річкових перевезень в три рази, та відремонтувати в 2020 році 4 шлюзи для безпеки судноплавства, повідомляє "Економічна Правда".

Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, під час представлення планів відомства на майбутнє.

Криклій заявив, що реформа у сфері водного транспорту розширить можливості інфраструктури України. 

"Розвиток річкових перевезень дозволить розвантажити дороги та захистити їх від руйнування, а також сприятиме створенню нових робочих місць за рахунок збільшення замовлень для українських суднобудівельних компаній", - зазначив міністр. 

Криклій також заявив, що 2020 році буде відремонтовано 4 шлюзи для забезпечення безпеки судноплавства.

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12 11 2019 13:59
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