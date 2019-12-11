Річкові перевезення мають зрости втричі - Криклій
Міністерство інфраструктури планує збільшити об’єм річкових перевезень в три рази, та відремонтувати в 2020 році 4 шлюзи для безпеки судноплавства, повідомляє "Економічна Правда".
Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, під час представлення планів відомства на майбутнє.
Криклій заявив, що реформа у сфері водного транспорту розширить можливості інфраструктури України.
"Розвиток річкових перевезень дозволить розвантажити дороги та захистити їх від руйнування, а також сприятиме створенню нових робочих місць за рахунок збільшення замовлень для українських суднобудівельних компаній", - зазначив міністр.
Криклій також заявив, що 2020 році буде відремонтовано 4 шлюзи для забезпечення безпеки судноплавства.
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