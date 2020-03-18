Рішення про закриття метро не скасовуватимуть — прем'єр
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Громадське".
З 18 березня у Києві, зокрема, діють обмеження на пересування громадським транспортом. Так, у транспорті можуть знаходитися не більше 10 людей та обов'язково в масках. Однак громадяни таки порушують встановлені норми pic.twitter.com/6Mae4VOe5T— hromadske (@HromadskeUA) March 18, 2020
«Закриття метро — це один з головних кроків для збереження здоров’я, у багатьох випадках — життя людей», — зазначив прем'єр.
За його словами, щодня метро в українських містах перевозить близько 2 мільйонів людей.
«Протягом двох тижнів, якщо не зупинити метро, усі два мільйони захворіють. Порахуйте відсоток смертності — це буде ціна слабкості й неприйнятого рішення», — наголосив Шмигаль.
Як передавали кореспонденти hromadske, 18 березня через закриття метро на зупинках наземного транспорту людно, транспорт переважно забивається повністю. Кількість пасажирів перевищує обмеження 10-ма людьми.
Гендиректор «Київпастранс» Дмитро Левченко на брифінгу повідомив, що кількість людей мають контролювати водії, кондуктори, також компанія звернулась за допомогою до правоохоронців.
«Дуже багато людей сьогодні вийшли на вулиці, ми бачимо на зупинках людей, які чекають рухомий склад. Ми намагаємося попереджати, що вже є десять людей в нашому рухомому складі, тому просимо дочекатися іншого», — зазначив Левченко.
За його словами, за порушення обмеження будуть карати водіїв: від позбавлення премії до звільнення.
Нагадаємо, що у Київській області ввели стан надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу. Для Києва надзвичайну ситуацію має оголосити Київська міська державна адміністрація.
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