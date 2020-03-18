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Рішення про закриття метро не скасовуватимуть — прем'єр

«Закриття метро — це один з головних кроків для збереження здоров’я, у багатьох випадках — життя людей»
Уряд не скасовуватиме рішення про закриття метро у Києві, Дніпрі та Харкові через поширення коронавірусу.
Рішення про закриття метро не скасовуватимуть — прем Фото: mirmetro.net

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Громадське".

«Закриття метро — це один з головних кроків для збереження здоров’я, у багатьох випадках — життя людей», — зазначив прем'єр.

За його словами, щодня метро в українських містах перевозить близько 2 мільйонів людей.

«Протягом двох тижнів, якщо не зупинити метро, усі два мільйони захворіють. Порахуйте відсоток смертності — це буде ціна слабкості й неприйнятого рішення», — наголосив Шмигаль.

Як передавали кореспонденти hromadske, 18 березня через закриття метро на зупинках наземного транспорту людно, транспорт переважно забивається повністю. Кількість пасажирів перевищує обмеження 10-ма людьми.

Гендиректор «Київпастранс» Дмитро Левченко на брифінгу повідомив, що кількість людей мають контролювати водії, кондуктори, також компанія звернулась за допомогою до правоохоронців.

«Дуже багато людей сьогодні вийшли на вулиці, ми бачимо на зупинках людей, які чекають рухомий склад. Ми намагаємося попереджати, що вже є десять людей в нашому рухомому складі, тому просимо дочекатися іншого», — зазначив Левченко.

За його словами, за порушення обмеження будуть карати водіїв: від позбавлення премії до звільнення.

Нагадаємо, що у Київській області ввели стан надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу. Для Києва надзвичайну ситуацію має оголосити Київська міська державна адміністрація.

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18 03 2020 15:00
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