CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ I кварталі 2021 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше склала 15,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,4 млн осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рівень безробіття перевищив 10%: скільки українців не можуть працевлаштуватися
Кількість безробітного населення склала по 1,8 млн осіб
Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України, повідомляє "РБК-Україна".
За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 48,6%, а серед населення у віці 15-70 років - 55,0%.
Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше склав 10,4%, а у віці 15-70 років - 10,5%.
Фото: РБК-Україна
Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про допомогу з безробіття на час карантину
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24 06 2021 17:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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