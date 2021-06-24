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Рівень безробіття перевищив 10%: скільки українців не можуть працевлаштуватися

Кількість безробітного населення склала по 1,8 млн осіб
У I кварталі 2021 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше склала 15,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,4 млн осіб.

Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України, повідомляє "РБК-Україна".

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 48,6%, а серед населення у віці 15-70 років - 55,0%.

Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше склав 10,4%, а у віці 15-70 років - 10,5%.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про допомогу з безробіття на час карантину

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24 06 2021 17:07
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