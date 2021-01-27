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Рівень бідності в Україні перевищує 50% - демографи

Лібанова зауважила, що показники бідності у "ковідний" рік зросли, адже багато людей втратили роботу
За даними Інституту демографії ім. М.В. Птухи НАНУ, рівень бідності в Україні перевищує 50%.
Рівень бідності в Україні перевищує 50% - демографи Фото: becti.net

Як передає "Укрінформ", про це заявила директорка Інституту Елла Лібанова сказала в інтерв`ю LIGA.net.

"За даними першого півріччя 2020 року (це останні дані Держстату про доходи і споживання, за якими ми ведемо моніторинг), рівень бідності становить 51%. Наразі, ймовірно, вище", - наголосила Лібанова.

За її словами, показник рівня бідності, який обчислюють в інституті, прив`язаний до прожиткового мінімуму (ПМ) - 3845 грн у місяць на особу ("офіційний" прожитковий мінімум, встановлений державою, - 2027 грн). "Йдеться про той самий набір товарів та послуг, що використовується при обчисленні "офіційно встановленого" прожиткового мінімуму, але Мінсоц (саме міністерство виконує розрахунки ПМ) враховує ціни щомісяця", - сказала директорка Інституту демографії.

Лібанова зауважила, що показники бідності у "ковідний" рік зросли, адже багато людей втратили роботу та, відповідно, доходи.

Нагадаємо, що за даними ООН коронакриза може загнати в злидні сотні мільйонів людей

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27 01 2021 16:32
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