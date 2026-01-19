Народжуваність у Китаї досягла найнижчого рівня з 1949 року

Демографи попереджають, що країна стикається з серйозною кризою: населення не лише скорочується, а й швидко старіє.

Попри масштабні зусилля уряду стимулювати народжуваність, населення Китаю скорочується вже четвертий рік поспіль, а рівень народжуваності досяг рекордно низького показника з 1949 року.

Про це повідомляє The New York Times.

У 2025 році в країні народилося лише 7,92 мільйона дітей, тоді як у 2024 році цей показник становив 9,54 мільйона. Кількість смертей продовжує зростати — минулого року померло 11,31 мільйона людей. Коефіцієнт народжуваності на тисячу жителів впав до 5,63 — найнижчого в історії Китаю.

Демографи попереджають, що країна стикається з серйозною кризою: населення не лише скорочується, а й швидко старіє. Менше дітей означає менше майбутніх працівників, здатних підтримувати зростаючу групу пенсіонерів.

Китайські лідери, зокрема Сі Цзіньпін, активно намагаються змінити демографічну ситуацію. Президент проголосив формування "нової культури шлюбу та народжуваності" і закликає чиновників впливати на молодь у питаннях любові, шлюбу та сім’ї.

На місцевому рівні застосовуються різні заходи стимулювання народжуваності: від контролю менструальних циклів жінок до рекомендацій, що обмежують аборти, які не є медично необхідними. Раніше уряд вже вводив пільги для сімей, фінансову підтримку молодих батьків, декретні відпустки та програми стимулювання народження другої дитини.

Проте експерти зазначають, що рівень народжуваності вже настільки низький, що навіть радикальні заходи навряд чи швидко змінять ситуацію. Тривалий спад населення створює серйозні виклики для економіки, соціальної сфери та системи пенсійного забезпечення.

Дані показують, що спад народжуваності у Китаї триває десятиліттями, зокрема через «політику однієї дитини» (1980–2015 роки), яка значно скоротила кількість молоді та людей працездатного віку. Після її скасування уряд дозволив мати до двох дітей, але ефект виявився тимчасовим.

Економіка Китаю продовжує зростати — за 2025 рік показник ВВП зріс на 5%, однак демографічна криза залишається ключовою проблемою для майбутнього країни.