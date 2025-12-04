Україна на порозі демографічного колапсу – Reuters
04 грудня 2025, 15:55
Фото: з вільних джерел
За даними агентства, на кожного новонародженого в Україні припадає приблизно троє померлих.
Протягом найближчих десяти років Україна може зіткнутися з дефіцитом у 4,5 млн працівників.
Про це повідомляє Reuters.
Затверджена торік демографічна стратегія уряду до 2040 року зосереджена на стримуванні подальшої еміграції та поверненні українців з-за кордону. Також вона передбачає залучення іммігрантів з інших країн на вакантні робочі місця.
За оцінками уряду, середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65,2 років до війни до 57,3 років у 2024 році. Для жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9 років.
Зазначається, що в селищах у західних регіонах України, зокрема на Рівненщині, народжуваність за десять років подекуди впала втричі. Пологові будинки через недостатню кількість новонароджених втрачають державне фінансування. До шкіл, розрахованих на 200 учнів, приходять навчатися всього дев’ятеро дітей, і їх закривають. Кожний десятий випускник шкіл виїжджає за кордон, переважно це хлопці.
До повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року населення України становило 42 млн. Зараз воно вже скоротилося до менш ніж 36 млн, включаючи кілька мільйонів на окупованих територіях. За прогнозами, до 2051 року ця цифра знизиться до 25 млн.
Згідно з оцінками CIA World Factbook за 2024 рік, країна має як найвищий рівень смертності, так і найнижчий рівень народжуваності у світі – на кожного новонародженого припадає приблизно троє померлих.