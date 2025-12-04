Україна на порозі демографічного колапсу – Reuters

За даними агентства, на кожного новонародженого в Україні припадає приблизно троє померлих.

Протягом найближчих десяти років Україна може зіткнутися з дефіцитом у 4,5 млн працівників.

Про це повідомляє Reuters.

Затверджена торік демографічна стратегія уряду до 2040 року зосереджена на стримуванні подальшої еміграції та поверненні українців з-за кордону. Також вона передбачає залучення іммігрантів з інших країн на вакантні робочі місця.

За оцінками уряду, середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65,2 років до війни до 57,3 років у 2024 році. Для жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9 років.