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Рівень убивств в Україні неухильно падає, - Аваков

У середньому по Україні розкриваються 92 відсотки вбивств
Рівень вбивств в Україні неухильно падає.
Рівень убивств в Україні неухильно падає, - Аваков Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"Чи зростає рівень злочинності? Ні, не росте, більше того - падає. Рівень вбивств в Україні неухильно падає, а рівень розкриття вбивств, що сталися - неухильно росте", - сказав Аваков, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що у середньому по Україні розкриваються 92 відсотки вбивств.

"Якщо ви подивитеся динаміку вбивств за останні 4 роки, то ви побачите, що ми живемо у дедалі безпечнішому середовищі", - додав міністр.

Нагадаємо, що працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого знайшли мертвим вранці 14 березня у Шевченківському районі столиці. За попередніми даними смерть потерпілого настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Але водночас у нього виявили перелом кісток носа. Остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.

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20 03 2019 21:54
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