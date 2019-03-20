Рівень убивств в Україні неухильно падає, - Аваков
"Чи зростає рівень злочинності? Ні, не росте, більше того - падає. Рівень вбивств в Україні неухильно падає, а рівень розкриття вбивств, що сталися - неухильно росте", - сказав Аваков, повідомляє "Укрінформ".
Він зазначив, що у середньому по Україні розкриваються 92 відсотки вбивств.
"Якщо ви подивитеся динаміку вбивств за останні 4 роки, то ви побачите, що ми живемо у дедалі безпечнішому середовищі", - додав міністр.
Нагадаємо, що працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого знайшли мертвим вранці 14 березня у Шевченківському районі столиці. За попередніми даними смерть потерпілого настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Але водночас у нього виявили перелом кісток носа. Остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.
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