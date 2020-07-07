CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Рівненській області готові до ослаблення карантину, запровадженого через пандемію. За останніми даними, в області підтверджена менше ніж 40 активних випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч населення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рівненська область послаблює карантин: що відкриють
У п'яти районах області дозволили відкрити дитсадки
rbc.ua/
Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА, передає РБК - Україна.
Так, в області дозволили роботу установ фізкультури, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань. Також можуть працювати творчі студії та відкриті майданчики музеїв.
При цьому наголошується, що дозволена робота дитячих садків, однак тільки в п'яти районах області.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 07 липня в Україні зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.
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