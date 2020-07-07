Рівненська область послаблює карантин: що відкриють У п'яти районах області дозволили відкрити дитсадки

У Рівненській області готові до ослаблення карантину, запровадженого через пандемію. За останніми даними, в області підтверджена менше ніж 40 активних випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч населення.

rbc.ua/

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