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Рівненська область послаблює карантин: що відкриють

У п'яти районах області дозволили відкрити дитсадки
У Рівненській області готові до ослаблення карантину, запровадженого через пандемію. За останніми даними, в області підтверджена менше ніж 40 активних випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч населення.
Рівненська область послаблює карантин: що відкриють rbc.ua/

Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА, передає РБК - Україна.

Так, в області дозволили роботу установ фізкультури, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань. Також можуть працювати творчі студії та відкриті майданчики музеїв.

При цьому наголошується, що дозволена робота дитячих садків, однак тільки в п'яти районах області.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 07 липня в Україні зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.

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07 07 2020 17:00
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