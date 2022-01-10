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РНБО затвердила новий список санкцій

Рада нацбезпеки та оборони України вчора, 30 вересня, ухвалила рішення про запровадження нових пакетів санкцій проти юридичних та фізичних осіб, причетних до повномасштабної війни проти України. Загалом санкції стосуються 3600 осіб.
РНБО затвердила новий список санкцій Фото: atn.ua

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки України.

У новому списку санкцій:

  • діти та родичі володимира путіна та його близького оточення;
  • представники регіональної та влади росії;
  • олігархи та їхнє близьке оточення;
  • артисти та пропагандисти, у тому числі громадяни України;
  • колаборанти, що перейшли на бік ворога;
  • високопосадовці державних корпорацій;
  • представники вищого керівного складу збройних сил росії;
  • представники самопроголошених "урядів" так званих "Л/ДНР", окупаційної влади Криму та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Санкції також відносяться до іноземних громадян – так званих міжнародних спостерігачів, які брали участь у псевдореферендумах на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, обмеження запровадили щодо ключових банків, підприємств оборонно-промислового комплексу, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших галузей.

Назви компаній та імен, що потрапили під санкції, не називають.

Раніше повідомлялось, що країни Європейського Союзу на тлі незаконної анексії українських територій наблизилися до погодження восьмого пакета санкцій проти росії.

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01 10 2022 20:19
ТЕГИ: РНБО, санкії
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