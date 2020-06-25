Робота кінотеатрів поки під забороною: у Кабміні назвали дату відкриття

Кабінет міністрів заборонив роботу кінотеатрів в Україні. Така заборона діє до першого липня.

Про це в ході засідання Кабінету міністрів сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

"І також ми вводимо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року. Тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з вимогою наповненості не більше 50%", - заявив глава МОЗ.

Так, раніше 24 червня у Києві стартував новий етап ослаблення карантину. Влада дозволила роботу ресторанів, кінотеатрів і театрів. Але за умови обмеженої кількості відвідувачів і дотримання дистанції між ними.

Крім того, на початку червня у Верховній раді називали 2 липня вірогідною датою відкриття кінотеатрів в Україні. У ВР тоді пояснили, що кінотеатри не відкрились 10 червня через брак нових стрічок, адже "до липня їм просто нема з чим зустрічати глядача".

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.