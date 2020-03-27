Роботи допомагатимуть медсестрам у дублінській лікарні
Про це повідомляє Daily Mail, зазначає "Укрінформ".
"Враховуючи те, що медсестри витрачають близько 30% свого дня на адміністративні завдання, останні кілька місяців я розглядала способи створення програмного робота, як частини нашої щоденної роботи. Зараз, коли розгортається пандемія Covid-19, дуже важливо, щоб весь персонал, який безпосередньо працює з хворими, був максимально вільний (від адміністративної роботи - ред.), щоб провести час з пацієнтами і боротися з цим спалахом, а не сидіти за комп'ютерами", - сказала помічник директора з профілактики та контролю інфекцій у лікарні Джінсі Джеррі.
За її словами, швидка діагностика і подальша ізоляція мають таке ж важливе значення в запобіганні поширенню Covid-19, як і соціальне дистанціювання.
"Ми впевнені, що реалізований нами проєкт допоможе пом'якшити величезне навантаження, яке цей спалах робить на медичні організації - не тільки в нашій лікарні, а й по всій Ірландії", - додала Джеррі.
Як зазначається, розробником програмного забезпечення є компанія UiPath.
Роботи також прискорять процес аналізу і передачі результатів тестів Covid-19 пацієнтам і організаціям по всьому світу.
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