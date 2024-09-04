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Родину путіна на Валдаї охороняють 7 комплексів Панцир-С1

04 вересня 2024, 13:24
Родину путіна на Валдаї охороняють 7 комплексів Панцир-С1
Фото: REUTERS
Журналісти в новому розслідуванні розказали як насправді живуть діти путіна і Кабаєвої.

Президент рф Володимир путін і колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва мають двох синів, які живуть у президентських резиденціях та не покидаю ть їх. 

На Валдаї їх охороняють одразу сім комплексів Панцир-С1, йдеться у розслідуванні Центру Досьє.

Синам російського президента дев'ять і п'ять років. Старший Іван народився 2015 року, молодший Володимир в 2019 року. 

Вони живуть за документами прикриття і постійно перебувають під охороною ФСТ у резиденціях, майже не спілкуючись з однолітками. 

Інколи в резиденції з'являються інші діти: найчастіше друзі Кабаєвої, але їм доводиться проводити по два тижні в карантині.

Побутом сім’ї путіна займаються десятки осіб - водії, охоронці, вчителі, кухарі, пілоти, тренери, офіціанти, асистенти. 

Викладачів наймають через агентство English Nanny - компанія підбирає персонал для забезпечених сімей з росії. 

На місяць вчителям пропонують 7.700 євро, після початку повномасштабної війни кандидатів шукають переважно з ПАР. 

В сім'ю постійно потрібні нові вчителі, плинність кадрів пов'язана з тим, що порозумітися з сім'єю не так легко, розповідає джерело.

Найчастіше діти самі, але іноді вечорами путін грає зі старшим сином у хокей, на Валдаї для цього побудували спеціальний майданчик.

Журналісти пишуть, що до синів від Кабаєвої путін ставиться навіть тепліше, ніж колись до дочок від першої дружини - Людмили путіної.

"Мабуть, батьківська похвала - головний предмет їхньої гордості. Так, Іван путін кілька разів переказував своїм гувернерам та охоронцям особливо пам'ятну йому історію. Як йому казали родичі, коли він народився, Володимир путін був настільки щасливим, що закричав: "Ура! Нарешті хлопчик!", - написано у розслідуванні.

 
Володимир ПутінродинаВалдаї

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