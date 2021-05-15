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Рок-музикант Еліс Купер виставить на аукціон полотно Енді Уорхола

За оцінками галереї, за полотно можна буде виручити від 2,5 до 4,5 мільйона доларів
Американський рок-музикант Еліс Купер виставить на торги знайдену в його гаражі картину Енді Уорхола "Маленький електричний стілець".
Рок-музикант Еліс Купер виставить на аукціон полотно Енді Уорхола Фото: Ukrinform
Картина буде виставлена ​​на торги 23 жовтня на аукціоні, організованому галереєю Ларсен у Скоттсдейлі, повідомляє  Укрінформ із посиланням на АР.
 
За оцінками галереї, за полотно можна буде виручити від 2,5 до 4,5 мільйона доларів.
 
Картина виконана в техніці шовкографії, вона була частиною серії полотен Уорхола "Смерть і катастрофа" 1964-1965 років.
 
Поп-художник часто збирав зображення з газет і журналів, щоб використовувати їх у якості натхнення для своїх робіт. Серед них були зображення електричного стільця.
 
За словами Купера, картину йому подарувала в 1970-і роки подруга, яка дружила з Уорхолом.
 
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15 05 2021 13:57
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