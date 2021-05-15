НОВИНИАмериканський рок-музикант Еліс Купер виставить на торги знайдену в його гаражі картину Енді Уорхола "Маленький електричний стілець".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рок-музикант Еліс Купер виставить на аукціон полотно Енді Уорхола
За оцінками галереї, за полотно можна буде виручити від 2,5 до 4,5 мільйона доларів
Фото: Ukrinform
Картина буде виставлена на торги 23 жовтня на аукціоні, організованому галереєю Ларсен у Скоттсдейлі, повідомляє Укрінформ із посиланням на АР.
За оцінками галереї, за полотно можна буде виручити від 2,5 до 4,5 мільйона доларів.
Картина виконана в техніці шовкографії, вона була частиною серії полотен Уорхола "Смерть і катастрофа" 1964-1965 років.
Поп-художник часто збирав зображення з газет і журналів, щоб використовувати їх у якості натхнення для своїх робіт. Серед них були зображення електричного стільця.
За словами Купера, картину йому подарувала в 1970-і роки подруга, яка дружила з Уорхолом.
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