Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпіади в Токіо

Є дві медалі - задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з’явився новий швидший суперник

Плавець Михайло Романчук по завершенню фінального запливу на дистанції 1500 метрів вільним стилем, який приніс Україні шосту нагороду Олімпійських ігор в Токіо, поділився своїми враженнями після "срібного" фінішу.

Ппро це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК).

"Є дві медалі - задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з’явився новий швидший суперник", - відзначив рівненський спортсмен та висловив сподівання, що вже на наступних Іграх зуміє зібрати повний комплект олімпійських нагород.

"Дуже тяжкі змагання видалися. Незвичний режим, організм до такого просто не звик. Звичайно, хочеться більшого. Але ми не здаємося, і як би складно не було, будемо працювати й рухатися далі… Як мінімум до Парижа-2024".

Як повідомлялося, срібна медаль на 1500-метрівці стала для Романчука другою нагородою в Токіо-2020. Раніше Михайло став бронзовим призером на 800-метрівці вільним стилем.