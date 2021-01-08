Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпіади в Токіо

Є дві медалі - задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з’явився новий швидший суперник
Плавець Михайло Романчук по завершенню фінального запливу на дистанції 1500 метрів вільним стилем, який приніс Україні шосту нагороду Олімпійських ігор в Токіо, поділився своїми враженнями після "срібного" фінішу.
Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпіади в Токіо Фото: noc-ukr.org
Ппро це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК).
 
"Є дві медалі - задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з’явився новий швидший суперник", - відзначив рівненський спортсмен та висловив сподівання, що вже на наступних Іграх зуміє зібрати повний комплект олімпійських нагород.
 
"Дуже тяжкі змагання видалися. Незвичний режим, організм до такого просто не звик. Звичайно, хочеться більшого. Але ми не здаємося, і як би складно не було, будемо працювати й рухатися далі… Як мінімум до Парижа-2024".
 
Як повідомлялося, срібна медаль на 1500-метрівці стала для Романчука другою нагородою в Токіо-2020. Раніше Михайло став бронзовим призером на 800-метрівці вільним стилем.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2021 11:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.