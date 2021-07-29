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Романчук здобув четверту медаль для України на Олімпійських іграх

У фіналі наш співвітчизник показав час 7.42,33
Український плавець Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль на Олімпійських іграх. Він виборов "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Романчук здобув четверту медаль для України на Олімпійських іграх Фото: Getty Images
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
 
У фіналі наш співвітчизник показав час 7.42,33.
 
Ще один українець, який разом з Романчуком кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов у фіналі став шостим (7.45,11).
 
Романчук виступить в наступних змаганнях на Олімпіаді на дистанції 1500 м.
 
Раніше Романчук встановив рекорд на Олімпіаді-2020.
 
 
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29 07 2021 10:16
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