СПОРТ НОВИНИУкраїнський плавець Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль на Олімпійських іграх. Він виборов "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Романчук здобув четверту медаль для України на Олімпійських іграх
У фіналі наш співвітчизник показав час 7.42,33
Фото: Getty Images
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
У фіналі наш співвітчизник показав час 7.42,33.
Ще один українець, який разом з Романчуком кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов у фіналі став шостим (7.45,11).
Романчук виступить в наступних змаганнях на Олімпіаді на дистанції 1500 м.
Раніше Романчук встановив рекорд на Олімпіаді-2020.
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