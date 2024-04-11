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росія атакує українські газосховища, підвищуючи ціни – Bloomberg

11 квітня 2024, 20:11
росія атакує українські газосховища, підвищуючи ціни – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Удари підкреслюють ризики, адже компанії думають залишити газ в Україні.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Сьогодні росія атакувала два українські підземні сховища газу, що призвело до зростання цін на газ в Європі і стало новим нагадуванням про загрози для енергетичної інфраструктури країни. 

Європейські газові ф'ючерси зросли на 7,1%, більш ніж компенсувавши зниження попередніх двох днів. 

Головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що сховища продовжують працювати, поки фахівці оцінюють наслідки обстрілу. 

Видання пише, це вже четверта атака на українські газосховища. 

Наразі вони не вплинули на роботу об’єктів, але вони підкреслюють потенційний ризик для зберігання газу в країні, якщо європейські запаси будуть переповнені цього літа. 

Україна має багато потужностей для зберігання газу, ніж будь-яка інша країна на континенті на захід від рф, і активно переманює трейдерів, щоб ті зберігали запаси.

Сховища в Україні розташовані в західній частині країни, що межує з Євросоюзом, на глибині до двох кілометрів під землею. 

Також вони під'єднані до мереж блоку через те, що країна протягом десятиліть відігравала роль транзитного маршруту для російських енергоносіїв.

Після повномасштабного вторгнення рф в 2022 році обсяги газу, який зберігається в Україні, впали до нуля.

Проте з минулого року вони знову зросли, адже такі компанії, як Shell Plc та DXT Commodities, користуються українськими сховищами. 

Не так давно компанія "Нафтогаз" провела переговори ще з рядом компаній щодо співпраці: Україна пропонує трейдерам забронювати зберігання до 10 млрд куб. м цього року. 

Обсяг, який може бути зарезервований міжнародними компаніями, складає третини всіх потужностей країни.

Попри те, що Європа вийшла з опалювального сезону з незвично високими запасами газу, трейдери залишаються настороженими щодо високої волатильності і перебоїв у постачанні, адже це пов'язано з тим, що регіон тепер отримує паливо від широкого кола світових постачальників.

Акціонене товариство "Укртрансгаз" має одну з найпотужніших у Європі мереж підземних сховищ газу: на сьогодні в експлуатації знаходяться 11 ПСГ, а також 1 сховище є на балансі, але воно знаходиться на тимчасово непідконтрольній території Луганської області. Загальна активна місткість підземних газових сховищ становить 31 млрд куб. Метрів. 

Нагадаємо, що зранку росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях.
Російські атакигазосховище

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