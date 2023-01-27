росія береже ракети "Кинджал" для найбільш важливих об’єктів - Повітряні сили

Ракет такого типу у росіян дуже мало

Серед збитих 25 січня російських ракет були "Кинджали", їх у росіян мало, вони бережуть їх для ураження найбільш важливих стратегічних об’єктів, передає "Укрінформ" із посиланням на речника командування Повітряних сил Юрія Ігната.

"Це зброя, якою дуже хизувався путін, називаючи цю ракету гіперзвуковою. Але їх банально мало, тому росіяни бережуть їх для ураження найбільш важливих для них цілей. І цього разу найбільш важливими стратегічними цілями, на жаль, для них були один з об’єктів у Запоріжжі і один з об’єктів енергетичної інфраструктури Києва. Це у них така стратегічна ціль – залишити людей, якийсь район у столиці без світла", - сказав він.

Збити таку ракету фактично неможливо, бо немає засобів.

"Винищувач МіГ-31 доставляє її до верхніх шарів атмосфери, там її запускає, і вона вже летить, заходить на ціль і з величезною швидкістю опускається на неї", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, 26 січня росія завдала 13-го ракетного удару та 15-ї атаки дронів по енергосистемі України.