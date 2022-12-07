росія готується до нової хвилі мобілізації - ISW

Режим диктатора володимира путіна, напевно, готує росіян до оголошення нової хвилі мобілізації на війну в Україні. Втім, це не врятує окупаційні війська.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, про що пишуть у своєму звіті 7 грудня.

На їхню думку, "другій армії світу" не допоможе ні загальна мобілізація, ні навіть офіційне оголошення війни Україні.

Справа в тому, що міноборони рф може одночасно навчати не більше 130 000 призовників протягом дворічного циклу призову у мирний час. Для того, щоб кваліфіковано підготувати новобранців, потрібно витратити щонайменше три місяці.

Раніше командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що новомобілізовані, які зараз прибувають на фронт, краще підготовлені, ніж ті, яких відправили на фронт одразу після наказу путіна про часткову мобілізацію.

Отже, успіх мобілізації залежить від здатності командування армії рф інвестувати час та ресурси у свій персонал. Втім, довгострокового стратегічного планування росіяни не мають.

У ISW також нагадали, що у кремлі заперечують підготовку до нової хвилі мобілізації. Прес-секретар кремля дмитро пєсков 6 грудня назвав це "провокаціями" та закликав їх ігнорувати. Аналітики ISW зазначають, що ця заява, ймовірно, спрямована на дискредитацію впливу як російської опозиції, так і джерел, які дізналися про плани мобілізації.

Експерти вважають, що кремль ризикує ще більше підірвати свій авторитет, оголосивши про мобілізацію, яку ретельно заперечували.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ за добу знищили 17 безпілотників росіян.