росія посилює контроль над капіталом західних компаній – FT

Західні компанії, що виходять з росії, повинні домовлятися про ціну продажу в рублях або, якщо продавці наполягають на отриманні іноземної валюти, стикаються із затримками і навіть втратами на суми, які можуть бути переведені за кордон.

росія обмежила західним компаніям, які продають свої актив в рф, виведення коштів у доларах і євро, запровадивши додатковий фактичний валютний контроль, щоб підтримати рубль, що слабшає.

Про це повідомляє Financial Times.

Так, президент росії путін нещодавно підписав указ, який зобов'язує 43 компанії продавати частину своєї валютної виручки на внутрішньому ринку.

За словами джерел FT, західні компанії, що виходять з росії, повинні домовлятися про ціну продажу в рублях або, якщо продавці наполягають на отриманні іноземної валюти, стикаються із затримками і навіть втратами на суми, які можуть бути переведені за кордон.

"Нові обмеження підкреслюють занепокоєння москви щодо подальшого знецінення рубля, оскільки її економіка бореться із західними санкціями, запровадженими у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Цього року рубль знецінився більш ніж на 20% по відношенню до долара, перевищивши позначку в 100 рублів за долар у серпні. Це стало "психологічним порогом" для президента владіміра путіна, що змусило владу вжити "паліативних заходів", - пише газета з посиланням на одного з банкірів.

"Це все одно, що накласти пластир на гангрену", - прокоментував він останні дії влади рф.

Речник кремля Дмітрій Пєсков заявив Financial Times, що обов'язком кожного уряду є створення "найсприятливіших умов для своєї валюти, тому ми створюємо найсприятливіші умови для рубля".

"Рубль має абсолютний пріоритет", - сказав Пєсков. Він додав, що коли мова йшла про вихід іноземних компаній, росія керувалася "власними інтересами і вигодами".

Обмеження на виведення валюти поповнили зростаючий список критеріїв, яким повинні відповідати угоди, перш ніж вони можуть бути схвалені. Серед них - "добровільний" внесок до російського бюджету, нещодавно збільшений з 10 до 15 відсотків від суми угоди, і продаж зі знижкою у щонайменше 50 відсотків від справедливої вартості активів, додає видання.

Інвестиційний банкір, який нещодавно допоміг закрити угоду вартістю близько 300 млн дол, розповів, що урядова комісія рф встановила семиденний термін для завершення продажу і виведення коштів, але покупець не зміг перевести більше 20 млн дол на день.