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росія продовжує досягати невеликих успіхів під Бахмутом — британська розвідка

05 лютого 2023, 19:43
росія продовжує досягати невеликих успіхів під Бахмутом — британська розвідка
Британська розвідка заявила, що російські сили протягом останнього тижня ускладнили становище для ЗСУ у Бахмуті.

Міністерство оборони Британії в своєму Twitter написало: “Протягом останнього тижня росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут на Донбасі.

Також в МО дродали, що M03 і H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників – і зараз, імовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після наступу з боку росії.

У той час як численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим.

Бахмутбританська розвідка

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