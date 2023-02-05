росія продовжує досягати невеликих успіхів під Бахмутом — британська розвідка

Британська розвідка заявила, що російські сили протягом останнього тижня ускладнили становище для ЗСУ у Бахмуті.

Міністерство оборони Британії в своєму Twitter написало: “Протягом останнього тижня росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут на Донбасі“.

Також в МО дродали, що M03 і H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників – і зараз, імовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після наступу з боку росії.

У той час як численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим.