Росія визнала масові репресії в окупованому Криму, - НФ
27 березня, за черговою хвилею масових арештів кримських татар, послідував коментар так званого "Голови Республіки Крим" Аксьонова: "треба посилити цю роботу… всі, хто не поважає закони Росії, можуть шукати іншого місця для життя". Кремль вустами цього гауляйтера визнав відомий факт: російські загарбники цілеспрямовано витискають з Криму місцеве населення - насамперед кримських татар та етнічних українців. Кримчанам недвозначно погрожують депортацією в традиціях сталінізму.
Ця політика є явним порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних угод, підписаних Росією. Так само, як і методи окупантів: масові затримання за етнічною ознакою; переслідування за релігійними переконаннями; військовий призов; конфіскація майна тощо. Всі ці дії мають ознаки воєнних злочинів.
Російські окупанти нахабніють, бо не відчувають адекватної міжнародної реакції на свої дії. Міжнародні санкції щодо Російської Федерації є заслабкими. Відтак "Народний фронт" вимагає якнайшвидшого, істотного розширення санкцій України й світу проти агресора. Настав час розширювати не лише персональні санкції проти фізичних і юридичних осіб, а й секторальні санкції - проти цілих галузей російської економіки. Потрібні кроки такого ж рівня, як рішення уряду Арсенія Яценюка 2015 року про закриття авіапростору для російських авіакомпаній та відмову від російського газу.
Міжнародний тиск на Росію має постійно зростати - аж доти, доки не будуть звільнені всі заручники Кремля і доки не припиниться окупація Криму й Донбасу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата