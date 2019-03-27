Росія визнала масові репресії в окупованому Криму, - НФ

Україна і світ мають відреагувати новими істотними санкціями проти Росії - такими, як рішення уряду Яценюка в 2015 році

Російська окупаційна влада в Криму публічно визнала, що здійснює масові репресії місцевого населення.

27 березня, за черговою хвилею масових арештів кримських татар, послідував коментар так званого "Голови Республіки Крим" Аксьонова: "треба посилити цю роботу… всі, хто не поважає закони Росії, можуть шукати іншого місця для життя". Кремль вустами цього гауляйтера визнав відомий факт: російські загарбники цілеспрямовано витискають з Криму місцеве населення - насамперед кримських татар та етнічних українців. Кримчанам недвозначно погрожують депортацією в традиціях сталінізму.

Ця політика є явним порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних угод, підписаних Росією. Так само, як і методи окупантів: масові затримання за етнічною ознакою; переслідування за релігійними переконаннями; військовий призов; конфіскація майна тощо. Всі ці дії мають ознаки воєнних злочинів.

Російські окупанти нахабніють, бо не відчувають адекватної міжнародної реакції на свої дії. Міжнародні санкції щодо Російської Федерації є заслабкими. Відтак "Народний фронт" вимагає якнайшвидшого, істотного розширення санкцій України й світу проти агресора. Настав час розширювати не лише персональні санкції проти фізичних і юридичних осіб, а й секторальні санкції - проти цілих галузей російської економіки. Потрібні кроки такого ж рівня, як рішення уряду Арсенія Яценюка 2015 року про закриття авіапростору для російських авіакомпаній та відмову від російського газу.

Міжнародний тиск на Росію має постійно зростати - аж доти, доки не будуть звільнені всі заручники Кремля і доки не припиниться окупація Криму й Донбасу.