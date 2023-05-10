росія заявила про чергову атаку на нафтопровід "Дружба"
Сьогодні зранку нафтопровід "Дружба" знову атакували.
Під удар начебто потрапив наливний пункт нафтопроводу в селищі Свень у Брянській області, за 150 км від кордону з Україною.
Про це заявили росЗМІ.
"Удари припали на три порожні резервуари для зберігання нафтопродуктів. На них виявили пробоїни близько 10 сантиметрів", – пишуть видання.
Зазначається, що жодних витоків або загоряння при цьому не сталося і що ніхто не постраждав.
Проте наразі невідомо, чим саме обстріляли нафтопровід.Наприкінці лютого росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом "Дружба".