росія заявила про чергову атаку на нафтопровід "Дружба"

В росії заявили про два удари по порожніх резервуарах для зберігання нафтопродуктів.

Сьогодні зранку нафтопровід "Дружба" знову атакували.

Під удар начебто потрапив наливний пункт нафтопроводу в селищі Свень у Брянській області, за 150 км від кордону з Україною.

Про це заявили росЗМІ.

"Удари припали на три порожні резервуари для зберігання нафтопродуктів. На них виявили пробоїни близько 10 сантиметрів", – пишуть видання.

Зазначається, що жодних витоків або загоряння при цьому не сталося і що ніхто не постраждав.

Проте наразі невідомо, чим саме обстріляли нафтопровід.