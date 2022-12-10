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росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні

10 грудня 2022, 17:00
росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні
Джерело t.me/tymoshenko_kyrylo
російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні у суботу, 10 грудня. Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, будівлю пошкоджено. Медичні працівники, пацієнтки та діти не постраждали.

Сьогодні зранку частина Херсона залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли загарбників, але вдень електропостачання та опалення було відновлено.

Окрім того, 9 грудня загарбники 51 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули, ще восьмеро - зазнали поранень.

Щодня Херсон потерпає від десятків ракетних обстрілів росіян.

Херсонобстрілипологовий будинок

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