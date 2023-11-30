російські кіберзлочинці заробили понад $100 млн за допомогою шантажу – Reuters

Банда підтримувала зв'язки із російським урядом.

Нова кіберзлочинна група, пов'язана з росією, заробила понад $100 мільйонів на кіберзмаганні за рік. Вони скористалися методами відомої російської кібербанди.

Про це повідомляє Reuters.

Нова хакерська група, ймовірно пов'язана з російською хакерською групою "Conti", за рік заробила понад $100 мільйонів на кібервимаганні. Про це йдеться у звіті дослідників, опублікованому у середу.

Згідно зі спільним звітом служб відстеження цифрової валюти, кіберзлочинна група "Чорна Баста" заробила не менше $107 мільйонів на кібервимаганні. Більшість викупних платежів, отриманих групою, відмивали через російську криптовалютну біржу Garantex, що знаходиться під санкціями.

У звіті служб йдеться, що вони також виявили докази зв'язку "Чорного Басти" з неіснуючою російською групою Conti.

російська хакерська група, яка займалася кіберзмаганням. Була вперше виявлена у 2020 році та швидко стала однією з найактивніших та найприбутковіших груп здирників у світі.

Група Conti використовувала агресивні методи для отримання викупу. У деяких випадках її співробітники погрожували опублікувати вкрадені дані жертви, якщо вона не заплатить викупу.

Банда підтримувала зв'язки із російським урядом.