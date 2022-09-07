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Російські підрозділи змушені пересідати на бронетранспортери 1950-х років – британська розвідка

Раніше обидві сторони використовували МТ-ЛБ як допоміжний засіб, але Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості задач піхоти на передовій. Вони були розроблені у 1950-ті роки як трактор для буксирування артилерії, мають украй обмежену броню, а для захисту мають лише станковий кулемет
Росія, ймовірно, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів.
Російські підрозділи змушені пересідати на бронетранспортери 1950-х років – британська розвідка Фото: з вільного доступу
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки.
 
Зазначається, що значна кількість нових піхотних підрозділів використовують бронетранспортери МТ-ЛБ, зняті з тривалого зберігання.
 
"Раніше обидві сторони використовували МТ-ЛБ як допоміжний засіб, але Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості задач піхоти на передовій. Вони були розроблені у 1950-ті роки як трактор для буксирування артилерії, мають украй обмежену броню, а для захисту мають лише станковий кулемет", – вказують у розвідці.
 
Там нагадують, що російські штурмові загони першого ешелону, які наступали на Україну в лютому, мали у своєму розпорядженні більш сучасні БМП-2, які мають броню товщиною до 33 мм і автоматичну 30-міліметрову гармату з протитанковим ракетним комплексом.
 
"Незважаючи на заяву президента Росії Владіміра Путіна від 7 липня 2022 року про те, що російська армія "навіть не розпочала" своїх зусиль в Україні, багато з її підкріплень є непостійними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним обладнанням", – підсумовує розвідка Британії.
 
Напередодні розвідка Британії повідомила, що російські війська, ймовірно, взяли паузу для поповнення своїх запасів перед подальшим наступом на Донеччині.
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09 07 2022 15:21
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