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російських та білоруських спортсменів не допустять на Європейські ігри-2023

29 січня 2023, 12:45
російських та білоруських спортсменів не допустять на Європейські ігри-2023
Фото: sportfile.com.ua
У Європейських олімпійських комітетах не поспішають повертати представників агресора та його партнера.

Об'єднання Олімпійських комітетів Європи (EOC) повідомило, що спортсмени з росії та білорусі не виступатимуть на Європейських іграх-2023.

Заяву опубліковано на офіційному сайті організації.

"Спорт є найсправедливішим, коли всі спортсмени мають можливість брати участь у змаганнях. Комісія атлетів EOC продовжить обговорення того, як це має статися. Щоб уникнути непорозумінь, будь-які можливі рішення щодо потенційної участі спортсменів з росії та білорусі не стосуватимуться Європейських ігор 2023 року у Кракові. Як було заявлено у листопаді 2022 року, їхня участь у нинішніх умовах неможлива", – сказано в заяві EOC.

ІІІ Європейські ігри відбудуться з 21 червня по 2 липня.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників рф та білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Раніше повідомлялось, що  росіян та білорусів допустили до участі в Australian Open-2023.

Олімпійські ігриспортсменивійна з Росією

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