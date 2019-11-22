ВІДПОЧИНОК НОВИНИРосійський гурт «Самое Большое Простое Число» опублікував новий кліп «Часы», який був знятий у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський гурт «СБПЧ» зняв новий кліп у Києві
Фото: з вільних джерел
На відео видно, що зйомки проходили біля та всередині будівлі Центрального РАЦСу на проспекті Перемоги, передає "Громадське".
На початку кліпу можна впізнати Голосіївський проспект поблизу метро «Деміївська».
Головну роль у кліпі виконав російський телеведучий та шоумен Олександр Гудков. Режисеркою відео стала українка Таня Муіньо. Раніше вона зняла для гурту кліп на пісню «Злой».
Композиція «Часы» увійшла до останнього альбому гурту «Наверное, точно».
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22 11 2019 16:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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