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Розчаровані, сумні, злі, але з надією: українці розповіли про свої емоції соціологам

Окрім того, 15% опитаних заявили, що найкраще їхній стан можна описати емоцією суму, по 11% - страху, злістю, розгубленістю й зацікавленням
Більшість українців називають розчарування (41%) і надію (30%) як емоції, які найкраще відображають їхній поточний стан.
Розчаровані, сумні, злі, але з надією: українці розповіли про свої емоції соціологам Люди і місто. Дощовий день у Києві, 29 травня 2020 року Фото: УНІАН

Про це йдеться в новому опитуванні Соціологічної групи "Рейтинг", зазначає "Громадське".

Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Окрім того, 15% опитаних заявили, що найкраще їхній стан можна описати емоцією суму, по 11% - страху, злістю, розгубленістю й зацікавленням.

По 9% респондентів обрали радість і байдужість, а ще 7% - здивування.

Соціологічне опитування здійснювалося протягом 24-28 червня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Було проведено 2000 особистих формалізованих інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,2%.

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02 07 2020 13:57
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