Розчаровані, сумні, злі, але з надією: українці розповіли про свої емоції соціологам

Про це йдеться в новому опитуванні Соціологічної групи "Рейтинг", зазначає "Громадське".

Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Окрім того, 15% опитаних заявили, що найкраще їхній стан можна описати емоцією суму, по 11% - страху, злістю, розгубленістю й зацікавленням.

По 9% респондентів обрали радість і байдужість, а ще 7% - здивування.

Соціологічне опитування здійснювалося протягом 24-28 червня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Було проведено 2000 особистих формалізованих інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,2%.