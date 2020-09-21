БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИФізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в серпні 2020 року зріс на 8,7% у порівнянні з серпнем минулого року. У порівнянні з липнем поточного року зафіксовано зростання на 2,2%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роздрібна торгівля швидко відновилася після карантину
Темпи зростання поки ще нижчий, ніж до карантину, однак обсяги збільшуються
Фото: bei-lamps.blogspot.com
Про це повідомляє Державна служба статистики, передає РБК - Україна.
За даними статистичного відомства, в січні-серпні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 6,0%, що поки менше, ніж за перший квартал (10,6%).
Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-серпень 2020 року у порівнянні з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 15,0%), Запорізькій (на 13,3%) та Чернігівської (на 11,8%) областях.
Нагадаємо, що в Анкарі розпочався черговий раунд консультацій в рамках переговорного процесу з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою.
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21 09 2020 16:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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