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Роздрібна торгівля швидко відновилася після карантину

Темпи зростання поки ще нижчий, ніж до карантину, однак обсяги збільшуються
Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в серпні 2020 року зріс на 8,7% у порівнянні з серпнем минулого року. У порівнянні з липнем поточного року зафіксовано зростання на 2,2%.
Роздрібна торгівля швидко відновилася після карантину Фото: bei-lamps.blogspot.com

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає РБК - Україна.

За даними статистичного відомства, в січні-серпні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 6,0%, що поки менше, ніж за перший квартал (10,6%).

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-серпень 2020 року у порівнянні з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 15,0%), Запорізькій (на 13,3%) та Чернігівської (на 11,8%) областях.

Нагадаємо, що в Анкарі розпочався черговий раунд консультацій в рамках переговорного процесу з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою.

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21 09 2020 16:40
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