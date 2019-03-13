Розробники Pokemon Go випустять нову гру за всесвітом "Гаррі Поттера"
За сюжетом гри у чарівному світі сталася катастрофа, через яку чарівні предмети й істоти почали потрапляти у світ звичайних людей (маглів) почали потрапляти. Гравці у ролі членів спеціального загону Міністерства магії повинні будуть зберегти магічні секрети. На гравців чекають заклинання, зіллєваріння, битви з дементорами та смертежерами.
Механіка гри буде схожою до Pokemon Go: на карті з’являтимуться "магічні сліди", які приведуть гравців до зачарованих місцях, артефактів і чарівних створінь. З ними можна буде взаємодіяти за допомогою заклинань: для цього треба зобразити спеціальні символи на екрані за допомогою жестів. Крім того гравці зможуть побувати в локаціях із книг, зустрітися з відомими персонажами, збирати інгредієнти для чарівного зілля, виконувати групові завдання тощо.
У грі вперше Niantic продемонструє простір доповненої реальності з кутом огляду в 360 градусів.
Розробники не повідомили точної дати виходу гри, однак відомо, вона буде доступна на iOS та Android. У Google Play вже можна подати заявку на отримання раннього доступу. Для користувачів пристроїв на iOS функція поки закрита. Гра вийде відразу 19-ма мовами.
Нещодавно у місті Палм-Кост у США (штат Флорида) чоловік відкрив вогонь по підлітках, які вночі грали в популярну забаву Pokemon GO біля його будинку.
Pokеmon Go - онлайн-гра з елементами доповненої реальності, яка продовжує бити рекорди популярності, поступово охоплюючи весь світ.
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