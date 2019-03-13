Розробники Pokemon Go випустять нову гру за всесвітом "Гаррі Поттера"

Студія Niantic, відома як творець Pokemon Go, до кінця цього року випустить мобільну гру Wizards Unite з доповненою реальністю за всесвітом із серії книг про Гаррі Поттера.

За сюжетом гри у чарівному світі сталася катастрофа, через яку чарівні предмети й істоти почали потрапляти у світ звичайних людей (маглів) почали потрапляти. Гравці у ролі членів спеціального загону Міністерства магії повинні будуть зберегти магічні секрети. На гравців чекають заклинання, зіллєваріння, битви з дементорами та смертежерами.

Механіка гри буде схожою до Pokemon Go: на карті з’являтимуться "магічні сліди", які приведуть гравців до зачарованих місцях, артефактів і чарівних створінь. З ними можна буде взаємодіяти за допомогою заклинань: для цього треба зобразити спеціальні символи на екрані за допомогою жестів. Крім того гравці зможуть побувати в локаціях із книг, зустрітися з відомими персонажами, збирати інгредієнти для чарівного зілля, виконувати групові завдання тощо. У грі вперше Niantic продемонструє простір доповненої реальності з кутом огляду в 360 градусів. Розробники не повідомили точної дати виходу гри, однак відомо, вона буде доступна на iOS та Android. У Google Play вже можна подати заявку на отримання раннього доступу. Для користувачів пристроїв на iOS функція поки закрита. Гра вийде відразу 19-ма мовами.

Нещодавно у місті Палм-Кост у США (штат Флорида) чоловік відкрив вогонь по підлітках, які вночі грали в популярну забаву Pokemon GO біля його будинку.

Pokеmon Go - онлайн-гра з елементами доповненої реальності, яка продовжує бити рекорди популярності, поступово охоплюючи весь світ.