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Розробники Pokemon Go випустять нову гру за всесвітом "Гаррі Поттера"

Механіка гри буде схожою до Pokemon Go
Студія Niantic, відома як творець Pokemon Go, до кінця цього року випустить мобільну гру Wizards Unite з доповненою реальністю за всесвітом із серії книг про Гаррі Поттера.
Розробники Pokemon Go випустять нову гру за всесвітом "Гаррі Поттера" Фото: Niantic

За сюжетом гри у чарівному світі сталася катастрофа, через яку чарівні предмети й істоти почали потрапляти у світ звичайних людей (маглів) почали потрапляти. Гравці у ролі членів спеціального загону Міністерства магії повинні будуть зберегти магічні секрети. На гравців чекають заклинання, зіллєваріння, битви з дементорами та смертежерами. 

Механіка гри буде схожою до Pokemon Go: на карті з’являтимуться "магічні сліди", які приведуть гравців до зачарованих місцях, артефактів і чарівних створінь. З ними можна буде взаємодіяти за допомогою заклинань: для цього треба зобразити спеціальні символи на екрані за допомогою жестів. Крім того гравці зможуть побувати в локаціях із книг, зустрітися з відомими персонажами, збирати інгредієнти для чарівного зілля, виконувати групові завдання тощо.

У грі вперше Niantic продемонструє простір доповненої реальності з кутом огляду в 360 градусів.

Розробники не повідомили точної дати виходу гри, однак відомо, вона буде доступна на iOS та Android. У Google Play вже можна подати заявку на отримання раннього доступу. Для користувачів пристроїв на iOS функція поки закрита. Гра вийде відразу 19-ма мовами.

Нещодавно у місті Палм-Кост у США (штат Флорида) чоловік відкрив вогонь по підлітках, які вночі грали в популярну забаву Pokemon GO біля його будинку.

Pokеmon Go - онлайн-гра з елементами доповненої реальності, яка продовжує бити рекорди популярності, поступово охоплюючи весь світ.

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13 03 2019 11:42
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