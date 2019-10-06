Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: У Станиці Луганській знову зірвали розведення сил

Розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська" знову зірвано
Командування зауважує, що "наступною датою початку розведення сил і засобів на зазначеній ділянці, за умови дотримання цілковитого припинення вогню протягом 7 діб, може бути лише 16 червня".
ООС: У Станиці Луганській знову зірвали розведення сил Фото:volynnews.com
"Внаслідок чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації вкотре зірвано виконання цілого комплексу заходів визначених Мінськими домовленостями, щодо розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська", – інформують у штабі Операції об’єднаних сил, йдеться в "УП".
 
"Зокрема, починаючи з 7 червня, з боку російських окупаційних підрозділів відбулися обстріли розташованих у цьому районі позицій підрозділів сил ООС, про що зазначено у звіті спостережної моніторингової Місії ОБСЄ", – інформує штаб.
 

Зазначається, що підрозділи Збройних сил України "вже проводять попередню підготовку та готові до відведення сил і засобів".
 
Нагадаємо, що у Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО. Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2019 09:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Декоративні свічки від добровольця батальйону "Донбас" Костянтина Алексеєнка

#бізнес_ветеранів: Декоративні свічки від добровольця батальйону "Донбас" Костянтина Алексеєнка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.