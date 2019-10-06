CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомандування зауважує, що "наступною датою початку розведення сил і засобів на зазначеній ділянці, за умови дотримання цілковитого припинення вогню протягом 7 діб, може бути лише 16 червня".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: У Станиці Луганській знову зірвали розведення сил
Розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська" знову зірвано
Фото:volynnews.com
"Внаслідок чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації вкотре зірвано виконання цілого комплексу заходів визначених Мінськими домовленостями, щодо розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська", – інформують у штабі Операції об’єднаних сил, йдеться в "УП".
"Зокрема, починаючи з 7 червня, з боку російських окупаційних підрозділів відбулися обстріли розташованих у цьому районі позицій підрозділів сил ООС, про що зазначено у звіті спостережної моніторингової Місії ОБСЄ", – інформує штаб.
Зазначається, що підрозділи Збройних сил України "вже проводять попередню підготовку та готові до відведення сил і засобів".
Нагадаємо, що у Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО. Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.
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