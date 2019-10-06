ООС: У Станиці Луганській знову зірвали розведення сил Розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська" знову зірвано

Командування зауважує, що "наступною датою початку розведення сил і засобів на зазначеній ділянці, за умови дотримання цілковитого припинення вогню протягом 7 діб, може бути лише 16 червня".

Фото:volynnews.com

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