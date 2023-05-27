Розвідка Британії: ПВК "Вагнер" відходять з Бахмута

Приватна військова група "Вагнер", ймовірно, почала відходити зі своїх позицій навколо міста Бахмут.

Про це Міноборони Британії написало в Twitter.

Днямий керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин заявив, що виведення його сил з Бахмута розпочалося і що передача позицій Міністерству оборони рф триватиме до 1 червня.

В ЗСУ підтвердили інформацію про ротацію Вагнера на околицях міста Бахмут.

Днями сили так званої "Донецької народної республіки", ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати операції із зачистки.

Протягом останніх тижнів підрозділи 31-ї бригади повітряно-десантних військ росії, ймовірно, перемістилися з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута.

"Незважаючи на тривалу ворожнечу Прігожина з Міністерством оборони Росії, сили "Вагнера", ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення", – написано в твітті.