Розвиток туризму: Укравтодор бере на баланс дороги Чорнобильської зони
Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на пресслужбу Укравтодор.
"У випадку з дорогами у Зоні відчуження – ми плануємо їх оновлення за 2021-2023. До трагедії ці дороги були частиною міжнародних маршрутів, зараз вони будуть забезпечувати, перш за все, туристичні потреби" – зазначив голова відомства Олександр Кубраков.
Невдовзі розпочнеться комісійне обстеження стану доріг, на його основі та з урахуванням туристичних маршрутів будуть пріоритезовані ремонти.
За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження з 2015 року до 2019 року кількість туристів збільшилася з 8 до 80 тисяч, з них майже половина – іноземці.
Чорнобильська зона розташована у Поліському та Іванівському районі Київської області, дістатись туди можна дорогою Р-02 Київ — Іванків — Овруч.
В Укравтодорі також нагадали, що цього року буде завершено ремонт дороги Р-02 на 13 км в районі сіл Старі Петрівці, Нові Петрівці та Лютіж.
Нагадаємо, що на українських дорогах з'явиться широкосмуговий доступ до інтернету
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