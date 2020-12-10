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Розвиток туризму: Укравтодор бере на баланс дороги Чорнобильської зони

Невдовзі розпочнеться комісійне обстеження стану доріг
220 км доріг у 30-ти кілометровій Чорнобильській зоні відчуження будуть передані на баланс Служби автомобільних доріг у Київській області
Розвиток туризму: Укравтодор бере на баланс дороги Чорнобильської зони 12 квітня 2006 робочі змітають радіоактивний пил перед саркофагом, що закриває пошкоджений 4-й реактор Чорнобильської АЕС. Через високий рівень радіації бригади працюють всього по кілька хвилин. Фото: AFP

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на пресслужбу Укравтодор.

"У випадку з дорогами у Зоні відчуження – ми плануємо їх оновлення за 2021-2023. До трагедії ці дороги були частиною міжнародних маршрутів, зараз вони будуть забезпечувати, перш за все, туристичні потреби" – зазначив голова відомства Олександр Кубраков.

Невдовзі розпочнеться комісійне обстеження стану доріг, на його основі та з урахуванням туристичних маршрутів будуть пріоритезовані ремонти.

За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження з 2015 року до 2019 року кількість туристів збільшилася з 8 до 80 тисяч, з них майже половина – іноземці.

Чорнобильська зона розташована у Поліському та Іванівському районі Київської області, дістатись туди можна дорогою Р-02 Київ — Іванків — Овруч.

В Укравтодорі також нагадали, що цього року буде завершено ремонт дороги Р-02 на 13 км в районі сіл Старі Петрівці, Нові Петрівці та Лютіж.

Нагадаємо, що на українських дорогах з'явиться широкосмуговий доступ до інтернету

 
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12 10 2020 17:12
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