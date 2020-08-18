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Рубан спрогнозував, коли буде друга хвиля коронавірусу в Україні

В Україні фіксується постійне зростання зараження COVID-19
Голова управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в Україні фіксується постійне зростання зараження COVID-19. Він зазначив, що друга хвиля коронавірусу почнеться з жовтня.
Рубан спрогнозував, коли буде друга хвиля коронавірусу в Україні Фото : РБК - Україна

Про це Рубан повідомив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, в Україні реєструється підйом захворюваності коронавірусом по сезонам.

"Що стосується "другої хвилі" - це для пояснення населенню щодо зміни ситуації. У нас взагалі, якщо подивитися графіки, то там постійне зростання і ніякої хвилі немає. Є коливання. Зростання фіксується постійно. Це пов’язано із широким поширенням збудника та налагодження системи лабораторної діагностики", - сказав Рубан.

Нагадаємо, що 18 серпня в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.

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18 08 2020 12:00
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