ЗДОРОВ'Я НОВИНИГолова управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в Україні фіксується постійне зростання зараження COVID-19. Він зазначив, що друга хвиля коронавірусу почнеться з жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рубан спрогнозував, коли буде друга хвиля коронавірусу в Україні
В Україні фіксується постійне зростання зараження COVID-19
Фото : РБК - Україна
Про це Рубан повідомив у коментарі РБК-Україна.
За його словами, в Україні реєструється підйом захворюваності коронавірусом по сезонам.
"Що стосується "другої хвилі" - це для пояснення населенню щодо зміни ситуації. У нас взагалі, якщо подивитися графіки, то там постійне зростання і ніякої хвилі немає. Є коливання. Зростання фіксується постійно. Це пов’язано із широким поширенням збудника та налагодження системи лабораторної діагностики", - сказав Рубан.
Нагадаємо, що 18 серпня в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.
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