Рух транспорту до озера Синевир планують обмежити

"Національний природний парк "Синевир" має намір заборонити рух транспорту до озера Синевир у неділі і святкові дні, тобто в період, коли найбільший потік туристів"

Проїзд автомобілів до озера Синевир на Закарпатті планують заборонити в неділю і святкові дні.

Про це повідомила адміністрація Національного природного парку "Синевир" в Facebook, передає Укрінформ.

"Національний природний парк "Синевир" має намір заборонити рух транспорту до озера Синевир у неділі і святкові дні, тобто в період, коли найбільший потік туристів. Також є намір повністю призупинити рух будь-якого транспорту до озера у шлюбний період жаб, який триває у першій половині травня. Для нас важлива ваша думка в подальшому плануванні нашої роботи. Виносимо це питання для широкого обговорення. Просимо висловлювати свої думки, які ми аналізуватимемо, щоб ухвалити правильне рішення", – йдеться в дописі.

У зв’язку з послабленням карантинних заходів від 11 травня поновилося відвідування туристами рекреаційних зон НПП, зокрема озера Синевир і Реабілітаційного центру бурих ведмедів. Наразі обов’язкова умова, щоб потрапити до нацпарку, – захисна маска або респіратор. Переміщатися територією дозволено групами не більше 3 осіб, дотримуючись дистанції не менше ніж 1,5 м.

В адміністрації також зазначили, що попередній період обмежувальних заходів працівники НПП використали для удосконалення рекреаційної інфраструктури популярного туристичного місця, подбали про благоустрій території. Встановлено новий контрольно-пропускний пункт на в’їзді до озера, який розмістився за 200 метрів вище дорогою від того місця, де він був досі, тобто на межі національного парку й сільської ради.

Нагадаємо, що на Закарпатті переконані, що після скасування карантину потік туристів відновлюватиметься поступово, а зросте – не раніше листопада 2020 року.