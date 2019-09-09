Рябошапка анонсував зняття недоторканності з окремих депутатів
За словами Рябошапки, мова не тільки про справи, про які говорив попередній генпрокурор Юрій Луценко.
Він не виключив, що за кілька місяців можуть з'явитися нові кейси. "Це можуть бути нові справи, в тому числі щодо депутатів від "Слуги народу", - сказав він в інтерв'ю "РБК-Україна".
При цьому Рябошапка зазначив, що з приводу нового парламенту наразі немає ніяких напрацювань.
Відповідаючи на запитання, чи може він стати тією людиною, яка приходить до Верховної Ради і просить про арешт колишнього президента, Рябошапка заявив: "Не просить, а вимагає. Немає різниці: колишні президенти, народні депутати або хтось ще. Перед законом усі рівні. Скажімо так, рука не здригнеться стосовно будь-кого, хто є в парламенті".
Нагадаємо, що НАБУ підготувало подання про зняття недоторканності з депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго (позафракційний).
Жеваго, який за даними НБУ володіє 97,6% акцій банку, підозрюють у виведенні з банку $53,7 млн.
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