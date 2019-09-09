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Рябошапка анонсував зняття недоторканності з окремих депутатів

"Це можуть бути нові справи, в тому числі щодо депутатів від "Слуги народу"
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір подати до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з кількох депутатів до 1 січня 2020 року, коли набудуть чинності зміни до Конституції про скасування депутатського імунітету.
Рябошапка анонсував зняття недоторканності з окремих депутатів Руслан Рябошапка. Фото: minjust.gov.ua

За словами Рябошапки, мова не тільки про справи, про які говорив попередній генпрокурор Юрій Луценко.

Він не виключив, що за кілька місяців можуть з'явитися нові кейси. "Це можуть бути нові справи, в тому числі щодо депутатів від "Слуги народу", - сказав він в інтерв'ю "РБК-Україна".

При цьому Рябошапка зазначив, що з приводу нового парламенту наразі немає ніяких напрацювань.

Відповідаючи на запитання, чи може він стати тією людиною, яка приходить до Верховної Ради і просить про арешт колишнього президента, Рябошапка заявив: "Не просить, а вимагає. Немає різниці: колишні президенти, народні депутати або хтось ще. Перед законом усі рівні. Скажімо так, рука не здригнеться стосовно будь-кого, хто є в парламенті".

Нагадаємо, що НАБУ підготувало подання про зняття недоторканності з депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго (позафракційний).

Жеваго, який за даними НБУ володіє 97,6% акцій банку, підозрюють у виведенні з банку $53,7 млн.

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09 09 2019 16:23
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