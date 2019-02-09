Рябошапка звільнив Матіоса

Новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив свого заступника, головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

"2 вересня, керуючись Законом України "Про прокуратуру", положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, а також на підставі листа міністра оборони від 02.09.2019 генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса", - йдеться на сайті Генпрокуратури.

За наказом Рябошапки Матіоса виключено зі списків особового складу Генеральної прокуратури і направлено в розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання про подальше проходження військової служби.

Нагадаємо, що Матіос обіймав посаду головного військового прокурора із серпня 2014 року.